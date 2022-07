Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Venerdì 15 Luglio 2022 ore 21:00

Andrii Uhrak violino

Vita Peterlin violoncello

Olena Miso pianoforte



F. J. Haydn Trio n. 25 per pianoforte in sol magg. "Gypsy"

D. Shostakovich Trio per pianoforte n. 1 in do min. op. 8

A. Arenskij Trio per pianoforte n. 2 in fa min. op. 73



Il Trio SoloWay è composto da tre giovani musicisti provenienti dall'Ucraina e dalla Slovenia. Ci propongono il celebre trio "Gipsy" di Haydn, soprannominato così per il Rondò finale ricco di melodie popolari zingare e ungheresi, accanto a due trii dei compositori russi Shostakovich e Arenskij. Entrambe le composizioni, sebbene appartenenti a compositori di due generazioni differenti, presentano il carattere della musica romantica, cifra stilistica propria di Arenskij e inusuale invece per la scrittura che distinguerà la maturità di Shostakovich, che compose questo primo trio a soli sedici anni. Entrambi i trii hanno come anima una linea melodica poetica, che in Arenskij viene esposta nel secondo movimento, l'Elegia, e in Shostakovich prende le forme di una ninna nanna al centro dell'opera.



In collaborazione con Nei Suoni Dei Luoghi