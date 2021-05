Sabato disegniamo a Ravi, uno dei uoghi dei minatori

(Gavorrano, 27 Mag 21) Sabato 29 maggio alle ore 10.30 nella miniera di Ravi Marchi nel Comune di Gavorrano si svolgerà un incontro di disegno degli Urban Sketchers di Grosseto, un gruppo spontaneo e aperto di disegnatori. Un evento co-organizzato con il Parco Nazionale delle Colline Metallifere che coincide con la XIII Giornata Mondiale delle Miniere nata per diffondere il valore e il significato culturale del

turismo geologico. Saranno una decina i disegnatori che armati di taccuino, pennarelli e matite, saranno impegnati a disegnare e raccontare per immagini gli angoli e le prospettive della grande miniera. Un sito di archeologia industriale all'aperto, in cui sono visibili gli impianti di superficie, dismessi nel 1965 e oggi restaurati e ripristinati, e dove i minatori scendevano nel ventre roccioso della terra.

