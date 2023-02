(Gavorrano, 25 Feb 23) La troupe televisiva della trasmissione di Rai Uno "Linea Verde", ha fatto tappa venerdì 24 febbraio a Gavorrano per le riprese della puntata dedicata alla Maremma e alle Colline Metallifere che andrà in onda a fine marzo. I luoghi delle riprese sono stati il Teatro delle Rocce, dove per l'occasione ha suonato la band di Riccardo Nucci, musicista gavorranese, e la miniera di Ravi Marchi. Nei giorni scorsi invece le riprese hanno riguardato Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e il Parco delle Biancane con un trekking insieme alla guida Ilaria Panicucci. Il personale del Parco Nazionale delle Colline Metallifere ha collaborato con la redazione della Rai fornendo l'assistenza logistica per la realizzazione delle riprese.

