(Gavorrano, 07 Mar 23) Sarà presto realtà l'Itinerario Culturale "Via delle Città Etrusche", che ha visto impegnati il Comune di Roccastrada come ente capofila, il Parco Nazionale delle Colline Metallifere e i comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino che insieme costituiscono l'ambito territoriale Maremma Toscana Area Nord. Il progetto dell'itinerario culturale, ha lo scopo di riattivare antichi percorsi storici, mettendo in comunicazione le antiche città etrusche di Roselle, Vetulonia, Populonia e Volterra e di collegare questo territorio non solo con il resto degli itinerari culturali della Regione Toscana ma con le grandi direttrici che collegano Roma e l'Europa Il progetto, del costo complessivo di 100.000 euro, è finanziato per 80.000 euro con risorse della Regione Toscana e per 20.000 euro con risorse del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

Maggiori informazioni