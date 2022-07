Venerdì 15 Luglio 2022

Rocca di Scarlino Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e conduttore televisivo GEO sul terzo canale Rai MICROMONDI. Storie di animali, piante e forme di vita nascosti in luoghi irraggiungibili o dietro la porta di casa



Una serata all'insegna della bellezza di animali piccoli, ma non per questo meno interessanti di quelli più grandi e famosi. Rospi, insetti, ragni e altri animali dalle vite sorprendenti, raccontati da Emanuele così come li ha visti, studiati e fotografati, in una vita alla ricerca degli animali più incredibili e preziosi, nelle foreste e deserti di tutto il mondo oppure… sotto lo zerbino di casa.