Venerdì 22 Luglio 2022

– Ex Casello Idraulico di Follonica Antonello Provenzale, direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR a Pisa COCCODRILLI AL POLO NORD E GHIACCI ALL'EQUATORE La storia del clima: vulcani, batteri e uomini (poco) sapienti

Il clima del nostro pianeta è sempre cambiato, passando da epoche in cui i ghiacci coprivano l'intero globo ad altre in cui le regioni polari erano calde e coperte di foreste e paludi. Queste variazioni sono state generate da modifiche nell'attività vulcanica, nella velocità di alterazione delle rocce, dai cambiamenti della composizione dell'atmosfera e delle nubi, e dagli organismi viventi – batteri, piante, ecosistemi. Negli ultimi secoli, una specie che si autoproclama "sapiente" ha aggiunto il suo contributo, aumentando la concentrazione atmosferica di CO2 del 50% rispetto a quanto era stata negli ultimi tre milioni di anni. Alcune conseguenze sono evidenti, come l'aumento delle temperature e del livello del mare, mentre altre sono più sottili ma forse più pericolose. Ne discuteremo alcune, insieme alle possibili vie per affrontare il problema.