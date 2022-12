Sabato 10 Dicembre 2022 dalle 18:00 alle 23:30

Ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena: un'esperienza indimenticabile nel magico mondo imbiancato della montagna. Meta intermedia, prima della discesa, il rifugio del Lago Scaffaiolo, per una gustosa cena montanara.

Ritrovo ore 18.00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale (Lizzano in Belvedere – BO).

Termine previsto per le ore 23.30 circa dopo sosta e cena in rifugio.

Difficoltà: EAI - Lunghezza: 7,5 km - Dislivello: 300 m - Cammino effettivo: 3 ore.

Abbigliamento obbligatorio: copricapo, guanti da neve, pantaloni un minimo impermeabili (da trekking o da sci), scarponcini da trekking impermeabili (o doposci, ad esclusione dei Moon Boot) e giacca a vento. In aggiunta è consigliato: zaino con ricambio e uno strato pesante in più, eventuale borraccia con acqua o bevanda calda.

Costo: 20 € per gli adulti, 12 € per gli under 14 (escursione + noleggio ciaspole).

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 349 4653877; escursionismo@coopmadreselva.it

in collaborazione con Coop. Madreselva