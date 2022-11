Una passeggiata dedicata ai più piccoli

Giovedì 8 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 13:30

Una passeggiata dedicata ai più piccoli, una nuova avventura per ogni data: ci inoltreremo nel bosco imbiancato con l'ausilio delle racchette da neve, per imparare a osservare e riconoscere i segni di presenza degli animali del Parco e scoprire come la foresta affronta l'inverno.

Ritrovo ore 10.00

Termine previsto per le ore 13.30 circa.

Percorsi e tematiche varieranno nel corso della stagione: luogo e orario di ritrovo, difficoltà e caratteristiche tecniche del percorso saranno definiti dalla guida al momento dell'iscrizione.

Attività adatta a partire dai 5 anni.

Costo: 12 € per adulti e bambini (escursione + noleggio ciaspole).

Note: necessari scarponcini da trekking impermeabili o doposci (non Moon Boot!), cappello, guanti caldi, pantaloni un minimo impermeabili (da trekking o da sci), indumento pesante e giacca a vento. Soprattutto per i bambini più piccoli si consiglia una tuta da sci.

Info e prenotazione obbligatoria: Ludovica – 333 6178151; educazioneambientale@coopmadreselva.it

In collaborazione con Coop. Madreselva.