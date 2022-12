Una passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata

Sabato 24 Dicembre 2022 dalle 09:30 alle 15:00

Passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata.

Splendidi panorami appenninici tra praterie d'alta quota, i boschi più selvaggi e le tracce furtive degli animali.

Ritrovo ore 09:30.

Termine previsto per le ore 15:00 circa dopo sosta e pranzo in rifugio.

Il percorso varierà nel corso della stagione: luogo e orario di ritrovo, difficoltà e caratteristiche tecniche del percorso saranno definiti dalla guida al momento dell'iscrizione.

Difficoltà: EAI

Lunghezza: < 10 km – Dislivello: circa 300 m – Cammino effettivo: circa 3 ore.

Abbigliamento obbligatorio: copricapo, guanti da neve, pantaloni un minimo impermeabili (da trekking o da sci), scarponcini da trekking impermeabili (o doposci, ad esclusione dei Moon Boot) e giacca a vento. In aggiunta è consigliato: zaino con ricambio e uno strato pesante in più, eventuale borraccia con acqua o bevanda calda.

Costo: 20 € per gli adulti, 12 € per gli under 14 (escursione + noleggio ciaspole).

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 349 4653877; escursionismo@coopmadreselva.it

In collaborazione con Coop. Madreselva