La Compagnia Selvatica

Domenica 3 Ottobre 2021 dalle 10:00 alle 16:00

Una giornata di trekking per ragazze e ragazzi: avventure per vivere il bosco, giochi ed esplorazioni e tanta voglia di stare insieme in natura!

Adatto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni

Ritrovo ore 10.00 presso Centro Visite Pian d'Ivo

Termine ore 16.00

Costo: 10 euro a partecipante

Note: indossare vestiti comodi e sporcabili, portare una merenda

Info e prenotazione (obbligatoria) Irene: 328 457 9669- educazioneambientale@coopmadreselva.it

Lizzano in Belvedere 40042 Italy Comune: Lizzano in Belvedere (BO)

Provincia: Bologna Regione: Emilia-Romagna

Organizzatore: Ente Parchi Emilia Orientale

Tag: escursione