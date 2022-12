Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

Tra i candidati anche Torre Palane di Marina Serra (Tricase)

(Andrano, 12 Dic 22) Mancano solo pochissimi giorni alla chiusura del censimento "Luoghi del cuore" del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano.Tra i luoghi candidati c'è anche Torre Palane di Marina Serra (Tricase).



C'è tempo fino alle 23.59 del 15 dicembre

Helen Mirren e la Delegazione FAI Lecce vi invitano a votare la Torre Palane a Marina Serra (Tricase) tra i Luoghi del cuore



La Torre di Plane o Palàne sorge su uno sperone di roccia conosciuto come "Punta di Plano", sul litorale costiero di Marina Serra, località balneare di Tricase originaria dalla seconda metà del 16° secolo.Torre Palane rappresenta un piano architettonico originario in quanto, come Torre di avvistamento o cavallara, non è stata oggetto di attacchi nemici, come invece la Torre del Porto di Tricase, andata in rovina nel 1810 in quanto torre di difesa. Intorno al 1557 il Regno di Napoli contava 313 torri di cui 58 in Terra d'Otranto e tra queste la stessa Torre Palane. Essa è a pianta quadrata, di 9 metri di lato, di circa metri 15 di altezza ed a 15 metri dal livello del mare sottostante, con pareti lisce, salvo a metà altezza un profilo ovale poco sporgente. Per accedere all'interno, vi era e vi è ancora una grande apertura sul lato prospiciente la terraferma, posta ad altezza di sicurezza per dissuadere nemici assaltanti. Adesso, Essa, in silenzio rumoroso, di tanto in tanto chiede che qualcuno la rimetta a nuovo, la vivifichi e la riporti non ai tempi di invasione, ma di amanti visitatori



Link per votare https://fondoambiente.it/.../marina-serra-localita...