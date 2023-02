Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

(Andrano, 23 Feb 23)

Prende il via l'iniziativa "Un té con il Parco" che prevede un ciclo di incontri pubblici promossi dall'Ente Parco Otranto-Leuca e Bosco di Tricase con un duplice obiettivo: far conoscere alla comunità alcuni aspetti del funzionamento e della gestione del Parco e accogliere quesiti e suggerimenti su temi di particolare interesse.



Il primo incontro, programmato per mercoledì 1° marzo alle ore 16:30, sarà incentrato sul tema "aggiornamento della rete sentieristica", un patrimonio ambientale e paesaggistico che il Parco, negli anni, ha saputo valorizzare attraverso azioni mirate; la più recente è la realizzazione di un sito web specifico che sarà presentato alla comunità proprio in occasione dell'incontro, con il 𝐩𝐫𝐞-𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝒘𝒘𝒘.𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒓𝒊𝒏𝒆𝒍𝒑𝒂𝒓𝒄𝒐.𝒊𝒕



L'incontro del 1° marzo si svolgerà presso la Biblioteca comunale "Don Giacomo Pantaleo" di Andrano, in via Michelangelo 25.

"Un Tè con il Parco" è un'iniziativa che prevede incontri a cadenza settimanale: i prossimi in programma saranno:

mercoledì 8 marzo: "Gestione dei nuclei boschivi in area Parco";

mercoledì 15 marzo: "Gli incendi in area Parco: il ruolo della prevenzione".