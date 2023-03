Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

Mercoledì 8 marzo, alle ore 18:00 presso il Castello di Castro, si discuterà di Gestione dei nuclei boschivi

(Andrano, 07 Mar 23) Il Parco Otranto Leuca custodisce importanti nuclei boschivi, tra questi ben 𝟑 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐒𝐈𝐂 (Siti d'Importanza Comunitaria): Bosco Guarini, Boschetto di Tricase e il Parco delle Querce di Castro.

Soltanto i SIC raggiungono un'𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟐𝟖 𝐡𝐚, che può sembrare esigua, ma da questa bisogna partire per definire e consolidare 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐨𝐬𝐢.

In un momento storico in cui la regione Puglia è classificata dal Ministero dell'Ambiente come "𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞" ed in cui le aree in via di desertificazione rappresentano il 57% della superficie utilizzabile (dati Min. Ambiente 2008); dove negli ultimi anni il disseccamento degli olivi ha causato la 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 "𝐩𝐨𝐥𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞" del Salento, custodire i nuclei boschivi, comprenderne e agevolarne l'espansione, è di fondamentale importanza.

In questo quadro, il Parco Otranto-Leuca e Bosco di Tricase propone un appuntamento pubblico per presentare alla comunità i 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐮𝐭𝐢. Oltre a lineamenti generali, si terrà un 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐬𝐮𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐐𝐮𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨, lembo originario di lecceta di rilevante interesse.

All'incontro interverranno

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐧𝐧𝐞, 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨,

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨, 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨,

𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐨, 𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞.