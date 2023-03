Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

Mercoledì 29 Marzo a Santa Cesarea Terme

(Andrano, 27 Mar 23) Lo scorso venerdì, a Tricase, si è tenuto un interessante incontro sul tema degli incendi, a cui hanno partecipato Tiziana Manca, dott.ssa forestale, esperta di gestione incendi boschivi, consulente della Regione Puglia e Marco Greco, funzionario della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.

Dall'incontro è emerso che la regione Puglia è 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐛𝐨𝐬𝐜𝐡𝐢𝐯𝐚, mentre la Provincia di Lecce è 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐛𝐨𝐬𝐜𝐡𝐢: su una media del 30% di superficie boscosa delle altre regioni, noi ci aggioriamo introno al 7,4%.

Solo nell'esate del 2022 (giugno-settembre) ci sono stati 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨.

Il Salento ha assorbito da solo 𝐢𝐥 𝟓𝟒% 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 regionali.

𝐆𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨: l'aumento dell'antropizzazione in aree rurali, pascoli e coltivi in abbandono, condizioni fitosanitarie, stress idrici importanti, ci stanno portando ad 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢.

Il Parco riscontra in questo tema un'assoluta priorità e per questo organizza un 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐚, questa volta coinvolgendo direttamente l'Unisalento, per la presentazione di un importante studio condotto dall'ateneo leccese insieme a numerosi partner europei, intitolato "Global warming is shifting the relationships between fire weather and realized fire-induced CO2 emissions in Europe".



Sarà il 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨, docente di Oceanografia e fisica dell'atmosfera del Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell'Università del Salento, coautore dello studio, a parlarci dei 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢, presentando i risultati della ricerca 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐨 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐞.

Vi aspettiamo.