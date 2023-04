Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

12 aprile - presso la Biblioteca Comunale in Piazza Municipio a Diso

(Andrano, 11 Apr 23) Il cibo, la sua provenienza e le modalità di produzione, rappresentano oggi più che mai temi di cruciale importanza, che si legano profondamente a più ampie questioni riguardanti la gestione del territorio e delle risorse ambientali.Il Parco Otranto-Leuca, negli anni, ha lavorato ampiamente sulle strategie di valorizzazione dei prodotti agroalimentari e sulla promozione delle colture sostenibili, realizzando numerosi progetti.



Il 12 aprile sarà dedicato un focus al tema con un incontro dal titolo "Un paniere per i prodotti del Parco".Durante l'incontro si parlerà del lavoro realizzato negli anni ma anche di progetti in partenza e di prospettive future, insieme ad alcuni produttori e custodi di agro-biodiversità che racconteranno la loro esperienza.



Vi aspettiamo alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale in Piazza Municipio a Diso.