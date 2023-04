Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

Venerdì 14 aprile - Presentazione del corso in partenza

(Andrano, 13 Apr 23) Venerdì 14 aprile, alle ore 18.00, presso la Sala convegni di Palazzo Gallone, il GAL Capo di Leuca ed il Parco "Costa Otranto S. M. di Leuca e Bosco di Tricase", con il For.Agri e S.M.I.L.E Puglia, presenteranno un corso di formazione in agricoltura naturale e rigenerativa per preparare tecnici operatori di aziende agricole locali.



Si tratta della prosecuzione di un percorso iniziato durante il lockdown con l'organizzazione di 5 seminari online in cui sono state affrontate tematiche inerenti all'agricoltura naturale e rigenerativa.

All'incontro, moderato dalla giornalista Luana Prontera, parteciperà Sebastiano Leo, Assessore regionale alla Formazione e al Lavoro. Si tratta di un'occasione importante per valorizzare al meglio ciò che di buono può offrire la nostra terra e creare un modello di produzione agricola resiliente verso i cambiamenti climatici ai quali bisogna adattarsi con intelligenza e scelte consapevoli.



Nuove generazioni di contadini tornano alla terra con una visione differente del passato e possono trovare in questo corso stimoli e nuove competenze per pratiche, processi e prodotti meritevoli di riempire un paniere concreto e simbolico di un Salento che vuole mettere la marcia in più verso una nuova idea di agricoltura.



Faranno parte di questo percorso formativo i maggiori esperti nazionali del settore: Massimo Zaccardelli del CREA di Pontecagnano, Davide Pacifico del CNR di Palermo, Angelo Giordano Agronomo Serit Seeds, Matteo Mancini ed Elisa De Carli del Deafal ONG, Vitale Nuzzo dell'Università della Basilicata, Salvatore Ceccarelli dell'Università di Perugia e Biodiversity International, Eugenio Cazzato e Vincenzo Fucilli dell'Università Bari e Francesco Minonne, Biologo del Parco Otranto Santa Maria di Leuca.



Il corso si svolgerà da settembre con un preludio e laboratorio estivo del Prof. Ceccarelli, che insegnerà come auto prodursi in maniera autonoma il seme. Questo è un punto di partenza e non la fine di un percorso arriveremo ad un paniere di prodotti ed aziende garanzia di sostenibilità e naturalezza.