Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

Cucine e migrazioni

integrazione e socialità intorno al tema del cibo

Da Giovedì 2 a Sabato 18 Gennaio 2020

Laboratorio di "cucine casalinghe" della tradizione salentina e delle etnie d'appartenenza dei richiedenti asilo e rifugiati ospiti SPRAR, presso il palazzo Baronale di Tiggiano, dal 2 al 18 gennaio, con la realizzazione di un ricettario artigianale multietnico.



Evento finale di socializzazione: Festa delle comunità "Misticanza" miscuglio di sapori, musiche e culture. 18 gennaio 2020, in occasione della tradizionale Sagra della Pestanaca.



Laboratorio di cucina, degustazioni, presentazione del ricettario e concerto, in occasione della tradizionale festa patronale di S.Ippazio in data 18 gennaio 2020. Un'opportunità di socialità ed integrazione durantei festeggiamenti del Santo patrono, che coinvolgono vivamente la comunità di Tiggiano e paesi limitrofi, e da questanno anche i migranti ospiti de "Il Salento che accoglie"



Crono programma d'attività



Giovedì 2/01/2020 ore 9.00 – 12.00

Primo incontro di conoscenza e confronto sul tema delle cucine casalinghe del sud del mondo.

Focus di approfondimento sulla cucina contadina del Salento e similitudini con altre tradizioni del Mediterraneo.

Ingredienti, metodi di preparazione e tecniche di cottura della cucina "povera" locale.

A cura di Antonio Enrico - Esperto in progetti di cooperazione internazionale e in "cucine del Mediterraneo".



Sabato 4/01/2020 ore 9.00 – 12.00

Individuazione di ricette delle differenti etnie delle ospiti SPRAR e raccolta di vissuti, racconti e curiosità legate ai differenti piatti proposti.

Video interviste a cura di Pierpaolo Battocchio - Film maker, documentarista



Mercoledì 8/01/2020 ore 9.00 – 12.00

Standardizzazione delle pietanze individuate nelle schede del ricettario



Venerdì 10/01/2020 ore 9.00 – 12.00

Elaborazione grafica "partecipata" e realizzazione artigianale di un prototipo del ricettario di "Cucine e migrazioni"

a cura di Daniela Buffelli - Grafica e artigiana



Mercoledì 15/01/2020 ore 9.00 – 12.00

Stampa, impaginazione e realizzazione artigianale del ricettario di "Cucine e migrazioni"



Venerdì 17/01/2019 ore 9.00 – 12.00

Ciclo passeggiata per la raccolta di erbe eduli spontanee



Sabato 18/01/2020

ore 9.00 – 12.00

ore 15.00 – 19.00

Laboratorio di cucina per la preparazione delle pietanze da proporre durante la degustazione serale dei piatti multietnici del ricettario e delle pietanze salentine.



ore 19.00 -21.00

"Misticanza" miscuglio di sapori, musiche e culture - Festa delle comunità.

In occasione della tradizionale sagra di S.Ippazio,

Tiggiano 73030 Italy Luogo: Palazzo baronale

Comune: Tiggiano (LE)

Provincia: Lecce Regione: Puglia



Altre info su: