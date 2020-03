Sanificazione sede Ente di Gestione: al lavoro per la sicurezza di tutti

(Comacchio, 18 Mar 20) Il Parco comunica che in data odierna sono in corso operazioni eccezionali di sanificazione degli uffici e degli spazi comuni della Sede dell'Ente, sita in via Mazzini a Comacchio, al fine di contribuire al contenimento della diffusione del Coronavirus, Covid-19.

Per tale ragione gli utenti potrebbero trovare qualche difficoltà a mettersi in contatto telefonico con gli operatori disponibili: una difficoltà che tuttavia si risolverà in poco tempo, entro la mattinata odierna.

Sicuri della vostra comprensione, ci scusiamo per il disagio e rinnoviamo l'invito a non recarvi presso la sede del Parco negli orari di apertura: sono sempre preferibili contatti telefonici o via e-mail.

Per la sicurezza di tutti.