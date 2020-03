Disposizioni COVID-19

(Comacchio, 25 Mar 20) In ottemperanza del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, del successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, del D.P.C.M. del 17 marzo n. 18 e del D.P.C.M del 22 marzo 2020, si avvisa che dal 24/03/2020 al 03/04/2020, salvo ulteriori proroghe, gli Uffici dell'Ente Parco hanno adottato la modalità di lavoro agile (smart working).

Pertanto la normale attività degli stessi, comprensiva di incontri con il pubblico, viene svolta in modo telematico.



I contatti telefonici rimangono invariati: Tel. 0533 314003 ed eventuali numeri interni:

Ufficio Tecnico Ambientale

Indirizzi mail: elenacavalieri@parcodeltapo.it, annagavioli@parcodeltapo.it, mattialanzoni@parcodeltapo.it, chiaratiloca@parcodeltapo.it



Ufficio Gare e Contratti

Indirizzo mail: luigitomasi@parcodeltapo.it , disponibile anche al diretto +39 3285960014



Ragioneria e Bilancio

Indirizzo mail: lucasquillace@parcodeltapo.it



Ufficio Caccia, Funghi



Ufficio personale

Indirizzo mail: magdaferraccioli@parcodeltapo.it



Segreteria, Comunicazione, Progetti Europei, Educazione ambientale

Indirizzo mail: martinaberneschi@parcodeltapo.it



Ufficio Tecnico e Lavori pubblici

Indirizzo mail: ritacavallari@parcodeltapo.it

Essendo attivo l'inoltro di chiamata è possibile che i tempi di attesa sia superiori alla norma, portate pazienza.

Sicuri della vostra comprensione, ci scusiamo per il disagio e ricordiamo di non recarvi presso la sede del Parco negli orari di apertura.

Per la sicurezza di tutti.