Incendio Dune di Massenzatica - Esito sopralluogo

(Dune Fossili di Massenzatica, 05 Giu 20) In data 4-06-20 alle ore 14:00 è stato effettuato un sopralluogo dal personale del Parco (dott. Lanzoni) presso la riserva Dune fossili di Massenzatica, a seguito dell'episodio di incendio di parte dell'area all'interno della riserva stessa, avvenuto in data 3-06-2020.

Le operazioni sono avvenute in collaborazione personale specializzato e autorizzato di Aqua, Università di Ferrara e Museo di Storia Naturale di Ferrara.

L'area interessata dall'incendio e stata valutata per una superficie compresa tra 1,5 e 2 ha, nella porzione più a nord-est della riserva. Va segnalato che l'incendio non ha interessato i due percorsi all'interno della riserva, risultati completamente fruibili.

Si sono attivate anche le operazioni di recupero della fauna selvatica coinvolta nell'incendio, in particolare per la specie di testuggine Testudo Hermanni, sulla quale ad oggi esiste un progetto di ricerca all'interno della riserva SAVE THE TORTOISE.

Per quanto riguarda la testuggine Testudo hermanni, gli esemplari coinvolti nell'incendio, sono stati prontamente recuperati dal personale autorizzato, e portati presso lo stabile del centro di educazione della riserva.

In totale si contano 11 esemplari morti; 10 esemplari in buone condizioni biologiche e fisiologiche e 2 esemplari feriti.

Dopo accurato controllo generale e sanitario degli animali, in accordo con tutti gli Enti coinvolti nella gestione del sito, si è stabilito di rilasciare gli animali in buono stato ai margini dell'area interessata dall'incendio e di stabulare i 2 animali feriti presso lo stabile della riserva dove verranno controllati e curati con le procedure del caso dal personale specializzato e autorizzato.

Per tutta la prossima settimana l'area sarà mantenuta sotto controllo al fine di verificare l'evoluzione dell'accaduto e l'eventuale recupero di fauna in difficoltà.

Alla fine della prossima settimana è previsto un ulteriore sopralluogo e monitoraggio specifico dedicato all'intera area e alla specie Testudo hermanni.