Giornata Mondiale UNESCO degli Insegnati: lunedì 5 ottobre l’incotro

(Ferrara, 25 Set 20) In occasione della Giornata Mondiale UNESCO dedicata agli insegnanti il Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna organizza una iniziativa gratuita di formazione e sensibilizzazione sulle possibilità di attività di didattica a distanza connesse all'educazione ambientale presenti nella Riserva di Biosfera Delta del Po dal titolo "D.a.D Delta Po – gli strumenti fruibili per la didattica on-line inerente Biosfera Delta Po".

L'incontro sarà

Lunedì 5 ottobre 2019

ore 15.00

sala Piccolo Teatro presso il Centro Culturale Mercato

Piazza Guglielmo Marconi, 1

44011 Ferrara (FE)

Il tema di quest'anno è strettamente connesso alla situazione che stiamo vivendo e infatti vuole mettere al centro gli insegnanti che sono stati tra i principali attori durante la crisi e che adesso si trovano a ripensare e ridisegnare il futuro.

L'obiettivo della giornata è fornire ai docenti le informazioni e mostrare le possibilità per integrare nella didattica a distanza i temi dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile grazie ad alcuni progetti che alcune realtà del territorio stanno programmando per quest'anno scolastico.

La Giornata Mondiale dell'insegnante, istituita nel 1994 dall'UNESCO, nasce per mettere in evidenza il prezioso ruolo dei docenti nel percorso di formazione, educazione e guida dei giovani in occasione dell'anniversario della pubblicazione della ILO/UNESCO Raccomandazioni sullo status degli insegnanti del 1966.

Il mondo della scuola è, infatti, un interlocutore fondamentale con cui la Riserva di Biosfera Delta del Po si prefigge di instaurare rapporti di collaborazione strutturati, non solo perché UNESCO è l'Agenzia delle Nazioni Unite per Scienza, Cultura ed Educazione, ma anche e soprattutto perché sono le nuove generazioni, espressione del patrimonio più importante, quello umano, a dover cogliere con pienezza le opportunità di crescita e di sviluppo del programma MAB UNESCO. L'importanza dei giovani è stata messa in evidenza dalla presenza del Summit Mondiale sul Clima nel palazzo di vetro della Nazioni Unite con una rappresentanza di giovani del secondo MAB Youth Forum che si è tenuto settimana scora in Cina.

L'incontro che potrà essere seguito sia in presenza che a distanza, avrà una durata di circa due ore e prevede i seguenti interventi:

– Saluti istituzionali

Andrea Baldini – Sindaco di Argenta

– Le attività di Educazione ambientale e Didattica a distanza del Parco Regionale del Delta del Po

Mattia Lanzoni – Biologo Parco Regionale Delta del Po dell'Emilia-Romagna

– Le proposte di Educazione ambientale e di Didattica a Distanza dei Sostenitori della Biosfera Delta Po:

Susy Giordano – Aqua Delta Po

Eléna Merighi – CADF

Mirna Schincaglia – Clara Ambiente

Mattia Cassani – Cooperativa Atlantide

– Conclusioni

Maria Pia Pagliarusco – Direttrice Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna

La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA, ma è obbligatoria la registrazione compilando l'apposito form https://forms.gle/V84U9Cgp75GrEvmd9 nel quale è necessario anche esplicitare se si intende partecipare all'incontro in presenza (massimo 25 posti) o a distanza.

Nei giorni successivi all'incontro, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@biosferadeltapo.org o al 393.8297518