2° Vendita straordinaria delle Anguille e dei Cefali di Valle

Il Parco del Delta del Po sabato 12 dicembre venderà il pescato alla popolazione a prezzo calmierato.

(Comacchio, 09 Dic 20) Il Parco del Delta del Po, in collaborazione con il Comune di Comacchio, annuncia per Sabato 12 dicembre una vendita straordinaria alla popolazione di anguille e cefali delle Valli di Comacchio.

L'iniziativa è finalizzata alla promozione dei prodotti ittici del territorio e sarà ripetuta, salvo disponibilità del pescato che verrà settimanalmente comunicata alla cittadinanza, per tutti i sabati del mese di dicembre fino a Natale.

La vendita alla popolazione avverrà presso la Manifattura dei Marinati in C.so Mazzini n.200 a Comacchio, a partire dalle 9.00 fino alle 12.00. I prezzi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno: le anguille verranno vendute al prezzo calmierato di 20 euro al kg, IVA inclusa, mentre i cefali a 5 euro ogni 3 kg, sempre IVA inclusa.

Durante l'iniziativa saranno applicate tutte le norme di sicurezza anti covid-19.