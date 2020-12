Il Report del secondo Workshop partecipativo Change We Care

Qualche settimana fa, tra il 24 ed il 25 novembre si è svolto online il secondo incontro del percorso partecipativo del progetto CHANGE WE CARE dedicato ai cambiamenti climatici.

(Goro, 18 Dic 20) Il progetto Change We Care dall'acronimo Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Adriatic Response è un progetto INTERREG tra Italia e Croazia, il cui obiettivo è implementare meglio la conoscenza e il monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sulla costa Adriatica, per poter poi pianificare le necessarie misure di mitigazione e adattamento. All'interno di questo progetto si sta sviluppando il percorso partecipativo con gli stakeholder fatto di 3 appuntamenti per il sito pilota della Sacca di Goro. Il primo incontro si è svolto a Goro, il 29 settembre con l'obiettivo di far emergere le criticità percepite e dovute ai cambiamenti climatici nel Delta del Po. Il Workshop di fine novembre è stato il proseguimento diretto dei risultati emersi nel primo incontro di Goro. Un Report ne riassume i risultati raggiunti grazie alla partecipazione degli stakeholder locali, disponibile al link https://drive.google.com/file/d/1gg9sht-4QgOBQ4PxrUliaaPWzbHFITGY/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1gg9sht-4QgOBQ4PxrUliaaPWzbHFITGY/view?usp=sharing.

Il secondo Workshop Change We Care si è attuato in 2 diverse fasi, entrambe online. La prima in una giornata suddivisa in diversi momenti dedicati ai gruppi di lavoro. Nella seconda fase, invece, è stata organizzata una plenaria finale con i partecipanti ai Gruppi di Lavoro e ulteriore pubblico interessato.

I Gruppi di Lavoro

Sono state 4 le diverse sessioni di lavoro durante la giornata del 24 novembre, ognuna dedicata ad un particolare gruppo di portatori d'interesse. In ogni gruppo sono stati presentati brevemente alcuni progetti embrionali da parte dei tecnici del Parco Delta del Po E-R e dei funzionari della Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo dei Gruppi di Lavoro è stato discutere tali progetti. Questi progetti sono inizialmente stati pensati per non essere delle idee inventate ad hoc ma per capitalizzare progetti già in essere oppure attivando sinergie con altre attività in programmazione/in avvio o già in realizzazione. È stata facilitata la discussione e sono state quindi raccolte impressioni e idee per meglio sviluppare queste proposte secondo le percezioni dei partecipanti al Workshop. Nel Report presente in questa notizia vengono riportati i progetti, oltre che maggiori dettagli sullo svolgimento dell'incontro.

La Plenaria finale

In seguito alle 4 sessioni dei Gruppi di Lavoro, il giorno 25 novembre è stata organizzata una sessione plenaria conclusiva del secondo workshop. L'evento è oggi integralmente disponibile sul Canale YouTube del Parco https://youtu.be/O8TYXA3jI9M.

All'incontro sono intervenuti per i saluti istituzionali il Presidente dell'Ente di Gestione per la Biodiversità e i Parchi – Delta del Po il dott. Diego Viviani nonché Sindaco di Goro e la Direttrice dott.ssa Maria Pia Pagliarusco

Durante l'incontro di plenaria è stata data una restituzione da parte dei facilitatori su tutti i progetti presentati in ogni Gruppo di Lavoro e sugli spunti evidenziati negli interventi dei partecipanti.

I prossimi passi del percorso

La prossima fase del processo di coinvolgimento dei portatori di interesse della Sacca di Goro prevedrà lo sviluppo dell'ultimo Workshop del percorso partecipativo. In questo Workshop verranno presentate ai gruppi di stakeholders le proposte progettuali meglio elaborate dei tecnici e l'ultimo incontro avrà l'obiettivo di:

- integrare dagli stakeholders interessati le proposte progettuali risultate

- raccogliere da parte degli stakeholder degli "impegni" ovvero ciascun stakeholder per la propria competenza e ruolo potrà impegnarsi per favorire la concretizzazione progetto

Durante la plenaria finale del 25 novembre è stato citato un buon auspicio ovvero una considerazione sulla traduzione in italiano del titolo del progetto, CHANGE WE CARE. Questo ha due possibili letture, può valere da "Noi curiamo il cambiamento" che "Il cambiamento, noi lo abbiamo a cuore!". L'organizzazione del terzo Workshop è prevista per febbraio 2021, vi aspettiamo.