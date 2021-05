Sito marino SIC IT4060018 Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna

Approvate le Misure Specifiche di Conservazione

(Comacchio, 26 Mag 21) Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 710 del 17 maggio 2021 si è approvato in via definitiva le Misure Specifiche di Conservazione per la tutela del Sito marino IT4060018 "Adriatico Settentrionale - Emilia-Romagna".