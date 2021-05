Terzo Forum di Comunità Life Perdix: un incontro online per confrontarsi sulle potenzialità della Valle del Mezzano in termini di ecoturismo

Si svolgerà online martedì 08 giugno dalle ore 17.00 l’appuntamento dal titolo “L'ecoturismo nella Valle del Mezzano, uno scenario possibile?”, terzo incontro del Forum di Comunità del progetto Life Perdix.

(Comacchio, 31 Mag 21) Il progetto Life Perdix ha l'obiettivo generale di reintrodurre in natura - e più nello specifico nella ZPS Valle del Mezzano nel Delta del Po emiliano-romagnolo - la Starna italica (Perdix perdix italica), sino a poco tempo fa considerata estinta. Il partenariato di progetto è stato costruito per rispondere efficacemente agli obiettivi posti. Si tratta di una composizione inedita che mette insieme l'ISPRA (quale capofila), i Carabinieri forestali e associazioni ambientaliste e venatorie anche internazionali. Legambiente è partner di questo progetto e sta guidando il coinvolgimento dei portatori di interesse nel territorio. Grazie alla partecipazione di molti stakeholder locali, nell'ambito di questo progetto è stato possibile attivare un Forum di Comunità basato su una serie di incontri dedicati ad informare sugli sviluppi del progetto, un luogo di scambio di informazioni e confronto di idee per la tutela della Starna italica e del territorio.

Nell'appuntamento dell'8 giugno si intende avviare un confronto per valutare se l'ecoturismo possa essere un elemento di sviluppo sostenibile anche per la Valle del Mezzano, un'area ad oggi quasi esclusivamente a vocazione agricola, oggetto di una delle più recenti bonifiche e per questo pressoché priva di abitati, nella quale sinora non si sono sviluppate proposte di turismo naturalistico e agrituristico, come invece sta accadendo sempre con maggiore frequenza nei territori limitrofi.

Dopo gli interventi di Aida Morelli - Presidente del Parco Regionale del Delta del Po e di Stefano Calderoni - Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Ferrarese, che illustreranno le future strategie dei propri rispettivi Enti a sostegno del turismo sostenibile sul territorio, una tavola rotonda darà voce alle esperienze di alcune imprese agricole e turistiche che già operano con successo nell'ambito del turismo naturalistico nelle aree limitrofe alla Valle del Mezzano.

L'incontro sarà anche l'occasione per un aggiornamento sugli sviluppi del progetto Life Perdix, sulle prossime azioni di salvaguardia e sulla volontà di attribuire alla Starna italica un importante valore per territorio del Delta del Po emiliano-romagnolo.

Partecipare è semplice! Basta iscriversi a questo link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8126744843138677260

All'atto dell'iscrizione tutti potranno porre domande e proporre stimoli di discussione inerenti al tema dell'incontro e al progetto LIFE Perdix. Le domande più ricorrenti e pertinenti saranno poste ai relatori durante l'incontro online dell'8 giugno; in ogni caso a tutti sarà garantita una risposta via e-mail.

In allegato la locandina dell'evento.

Link di iscrizione al webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/8126744843138677260

Sito web del progetto: http://www.lifeperdix.eu/

Social Life Perdix: https://www.facebook.com/LifePerdix/