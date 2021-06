Le voci del Delta

Per il quinto anno torna la rassegna musicale Le voci del Delta 7 concerti immersi nella natura del Parco del Delta del Po, nei parchi del circuito Amaparco dal 20 giugno al 18 settembre

(Parco Delta Po, 17 Giu 21) Da domenica 20 giugno torna la rassegna musicale "Le voci del Delta", per il quinto anno consecutivo, organizzata da Entroterre Festival e dalla Scuola Musicale di Bertinoro, con la collaborazione di Atlantide.

Dal 20 giugno al 18 settembre, la rassegna prevede 7 concerti live nei suggestivi scenari naturali dei parchi tematici del circuito Amaparco. A fare da cornice a musicisti e artisti saranno i magici paesaggi del Parco del Delta del Po e della secolare pineta cervese, per un connubio tra natura e musica che rende questa rassegna unica nel suo genere.

I concerti sono a partecipazione gratuita e la prenotazione è obbligatoria. Programma e prenotazioni su www.atlantide.net/levocideldelta

A dare il via alla rassegna è la giornata di domenica 20 giugno al Centro Visite Cubo Magico Bevanella, un'intera giornata immersi nella natura del Parco del Delta del Po e alle ore 17 il concerto gratuito dei Microband: Classica for dummies.

Prima del concerto alcune escursioni guidate, con posti limitati. Alle ore 15 due escursioni: escursione guidata in canoa sul Bevano, con un panorama che spazia dalla Pineta di Classe, alle Oasi Ortazzo e Ortazzino, fino alla spiaggia; escursione in bicicletta ai margini dell'oasi dell'Ortazzo, con sosta presso la Torretta di osservazione avifauna e un giro ad anello.

Alle ore 18 è in programma un'escursione in barca al tramonto tra le Oasi Ortazzo e Ortazzino. Durante la navigazione si fa una sosta alla torretta di avvistamento, punto privilegiato per ammirare il paesaggio e le specie animali che lo popolano, con vista dalla Pineta di Classe al mare.

Per le escursioni, a pagamento, è richiesta la prenotazione su shop.atlantide.net sezione Bevanella.

A seguire alle ore 17 il concerto gratuito della rassegna.

Durante il concerto è possibile degustare un aperitivo al costo aggiuntivo di € 10 con possibilità di richiederlo anche vegetariano. Per maggiori informazioni: 0544 528710