Impariamo a capire come vivono le tartarughe marine, i delfini ...ma anche il lupo nell'area Parco!

Pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione ad attività di educazione ambientale promosse dall’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po riservato ad operatori turistici per ospitare incontri di educazione ambientale

(Comacchio, 13 Lug 21) Pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione ad attività di educazione ambientale promosse dall'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po riservato ad operatori turistici per ospitare incontri di educazione ambientale riguardanti:

• Le tartarughe marine ed i delfini nel nostro mare e sulle nostre spiagge comportamento e salvaguardia:

• Il lupo in pianura: questo sconosciuto. Conoscerlo per capire le sue abitudini;

• Informazioni riguardo la presenza del Fratino sulle spiagge e la sua tutela.

L'Ente di gestione ritiene infatti particolarmente costruttivo avviare un percorso di collaborazione con gli operatori turistici della costa del Parco finalizzato da un lato ad ampliare la conoscenza delle realtà ambientale delle area protetta anche nei confronti di frequentatori a vario titolo della costa e quindi a rafforzare la consapevolezza dei valori ecologici ed ambientale dell'area anche in chi a queste zone si avvicina prioritariamente per motivi legati al turismo balneare ; cercando di contribuire al contempo, nel rinforzare e diversificare l'offerta turistica delle strutture presenti ed operanti nel territorio. Gli operatori turistici interessati potranno trovare il materiale informativo ed il modulo per l'adesione sul sito del Ente di Gestione Parchi e Bioodiversità ed al presente link: https://dgegovpa.it/Parcodeltapo/albo/dati/20210448_01AL.PDF