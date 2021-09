Alla scoperta dei funghi epigei nel Parco Delta del Po Emilia-Romagna

Tre appuntamenti dedicati ai funghi epigei del Parco

(Comacchio, 30 Set 21) L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e il Gruppo Micologico di Bondeno presentano:

Alla scoperta dei funghi epigei nel Parco Delta del Po Emilia-Romagna



Sabato 30 ottobre - Il regno dei funghi

Nozioni generali su cosa sono, come e dove vivono i funghi, come si alimentano, come si riproducono. Inquadramento del Parco e normativa di settore.

H 10:00 - 12:00 Antonio Testoni - Stefano Zannini



Sabato 6 novembre - Conoscere il territorio

I funghi del Parco e i loro ambienti di crescita.

H 10:00 - 12:00 Antonio Testoni



Sabato 13 novembre

Uscita didattica e raccolta di alcuni esemplari caratteristici del periodo (in numero di due tre per specie) per mostra micologica - Antonio Testoni

H 09:00 - 13:00 Escursione nel Parco

H 14:30 - 17:30 determinazione dei funghi raccolti



13-14 novembre

Mostra dei funghi raccolti



Per iscrizione gratuita comunicare entro il 20 ottobre nome, cognome, numero telefonico e email al seguente indirizzo:

parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

Sede delle attività

Manifattura dei Marinati

Corso Mazzini, 200 Comacchio (FE)