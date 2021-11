Convegno “Uomini, Pinete e Paludi a Ravenna”

Sabato 11 dicembre 2021 - Ore 9.00 - Palazzo dei Congressi - Largo Firenze - Ravenna

(Comacchio, 12 Nov 21) La città di Ravenna (così come la Bassa Romagna) ha conservato per molti secoli un profondo legame con le paludi e le pinete che circondavano e, in parte, ancora lambiscono la città. Negli ultimi decenni questo legame con l'acqua, che in passato caratterizzava la gente che abitava le città e le campagne, si sta perdendo.

Con il Convegno dedicato agli ambienti delle pinete e delle paludi del ravennate, il Comune di Ravenna si propone di rinsaldare questo rapporto o almeno di ravvivarne la memoria, attraverso un puntuale e approfondito scambio di conoscenze sul passato, l'attualità e le prospettive future tra personalità di alta caratura scientifica, storica e istituzionale, un rapporto necessario per un nuovo "Green deal" europeo che metta al centro la biodiversità a beneficio delle persone, del clima e del pianeta.

09:00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

- Presiede il convegno: Aida Morelli - Presidente Ente Parco Delta del Po

- Saluti di benvenuto

Giacomo Costantini - Assessore Turismo, aree naturali e Parco Delta del Po

09:30 Interventi dei relatori - I SESSIONE

Valli di lacrime. Genti e bonifiche nel comprensorio ravennate

Tito Menzani - Università di Bologna

Gestione delle zone umide di acque dolci: Punte Alberete, Valle Mandriole, bassa del Bardello

Giorgio Lazzari - Associazione L'Arca

Le Pinete di Ravenna: un patrimonio storico, un bene culturale, un paesaggio forestale

Gianpiero Andreatta - Carabinieri Forestali

Flora, uomini, paludi e pinete di Ravenna

Sergio Montanari - Società per gli Studi Naturalistici della Romagna

11.00 - 11.15 Pausa

La fauna di Ravenna attraverso i secoli

Massimiliano Costa - Parco Delta del Po

La civiltà delle erbe palustri. Un aspetto poco noto delle zone umide e del loro valore ecologico ed economico

Maria Rosa Bagnari - Ecomuseo delle Erbe Palustri

Capanni in erbe palustri

Emilio Roberto Agostinelli - Soprintendenza A.B.A.P. Ravenna

12.30 - 13.30 Pausa Pranzo

13.30- Interventi dei relatori - II SESSIONE

La pesca nelle paludi di Ravenna

Giovanni Fanti - Casa Matha Schola Piscatorum

La caccia ravegnana

Roberto Aguzzoni - Giornalista freelance - Istruttore faunistico venatorio

L'alimentazione delle genti di pineta e palude

Lamberto Mazzotti - Giornalista enogastronomico

Pinete, paludi, risaie e malaria a Ravenna negli scritti dei medici dei secoli XVIII e XIX

Giancarlo Cerasoli - Società Italiana di Storia della Medicina

15.00 - 15.15 Pausa

Valli e pinete ravennati tra realtà, suggestione letteraria e immaginario popolare

Eraldo Baldini - Scrittore e saggista

Pinete storiche e valli ravennati viste "da lontano". Nuovi dati sull'odeporica straniera

Stefano Piastra - Università di Bologna

Le pinete e valli ravennati nell'arte moderna

Sabina Ghinassi - Associazione Culturale Almagià

16.30 - Conclusione dei lavori del Convegno

17.00 - Premiazione Concorso Fotografico "Natura 2000 Scatti"

Nel rispetto e tutela della salute e la prevenzione del rischio contagio da CoVid-19, la sala potrà ospitare un numero limitato di posti. E' necessario confermare la partecipazione inviando un'email a ceasra21@comune.ra.it fornendo il nominativo e un recapito telefonico

- Accesso consentito esclusivamente con la mascherina e dimostrando il possesso della Certificazione verde/Green Pass COVID-19