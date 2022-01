(Comacchio, 20 Gen 22) Martedì 25 gennaio tra le 15.00 e le 17.00 si terrà a Comacchio (FE), presso la Manifattura dei Marinati, Corso G. Mazzini n. 200, l'evento "Anguilla, risorsa comune: sopravvivenza e futuro della specie e della pesca" nell'ambito del progetto LIFEEL. Durante l'incontro saranno comunicati i progressi e i prossimi obiettivi del progetto oltre che un confronto con i rappresentanti del mondo della pesca con i quali è necessario lavorare in modo sinergico per poter raggiuingere l'obiettivo della conservazione della specie.

Oltre che partecipare di persona (Per confermare la presenza è necessario inviare nome, cognome e numero di telefono a eventi@dinamicamedia.it o telefonare al numero: 338 9335926), sarà anche possibile seguire l'evento anche in modalità live streaming dalla pagina Facebook Parco Delta Po Emilia-Romagna (www.facebook.com/parcodeltapo.emiliaromagna)

Durante l'evento, moderato dal professore Giuseppe Castaldelli del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università degli Studi di Ferrara, interverranno Aida Morelli, Presidente, Ente per i parchi e la biodiversità - Delta del Po Emilia-Romagna, Marianna Garlanda, Assistente tecnico al coordinamento di progetto, Regione Lombardia, Mattia Lanzoni, Ricercatore in Ecologia, Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione, Università degli Studi di Ferrara, Oliviero Mordenti, Professore, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Massimiliano Costa, Direttore, Ente per i parchi e la biodiversità - Delta del Po Emilia Romagna, Pier Carlo Farinelli, Capovalle Vadis Paesanti, Vicepresidente, Confcooperative FedAgriPesca Emilia-Romagna.