(Comacchio, 21 Apr 22) Torna dopo l'ultima edizione del 2019 il concorso UPVIVIUM, il contest enogastronomico a Km zero nazionale tra Riserve della Biosfera. Per il Delta del Po l'edizione 2022 del concorso UPVIVIUM rientra tra le azioni previste dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile della Riserva della Biosfera Delta del Po e dei due omonimi Parchi Regionali. Essendo il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, il concorso è aperto a tutti gli esercizi di ristorazione aventi sede nei Comuni di Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato, Ravenna.

Struttura del concorso UPVIVIUM

Come per le precedenti edizioni, anche quella in partenza vedrà una doppia fase. La fase locale, al termine della quale si stabilirà il vincitore della Riserva della Biosfera Delta del Po che accederà alla fase nazionale. Nella fase nazionale si incontreranno i vincitori locali delle altre Riserve della Biosfera in concorso: Appennino Tosco-Emiliano, Sila, Delta del Po, Monte Grappa, Valla Camonica – Alto Sebino.

La fase locale

La fase locale nel Delta del Po si terrà nei fine settimana compresi tra il 3 giugno e il 3 luglio, in cui squadre composte da ristoratori e produttori agroalimentari del Delta del Po si sfideranno con un piatto. Il piatto (che può essere un antipasto, un primo, un secondo, un piatto unico o un dolce) dovrà avere come elemento almeno un prodotto DOP, IGP o presidio Slow-Food, il cui disciplinare indichi come areale geografico, anche parzialmente i Comuni di Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato, Ravenna. Il piatto inoltre deve essere accompagnato da vini, birre o bevande analcoliche del territorio.

Il numero massimo di "squadre" ammesse a partecipare al concorso è fissato in 25, selezionati in base all'ordine temporale di corretta ricezione della documentazione di iscrizione secondo le modalità di seguito descritte.

Tutti potranno votare il proprio piatto preferito tramite la pagina Facebook della Riserva della Biosfera (https://www.facebook.com/BiosferaDeltaPo/). Sulla base della classifica stilata, entro Mercoledì 6 luglio 2022 saranno individuate le tre squadre che hanno ottenuto più "mi piace". Una giuria tecnica, composta da 3 membri nominati dal Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna stabilirà la squadra vincitrice per la Riserva della Biosfera Delta del Po e che andrà alla finale nazionale.

La fase nazionale

La finale nazionale si terrà il 30 Novembre 2022 presso la sede di ALMA, la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno (PR) - nell'ambito della quale si confronteranno con le squadre di ristoratori e produttori provenienti dalle altre Riserve della Biosfera italiane.

Per i vincitori della fase locale e di quella nazionale, sono previsti premi di grande valore, oltre che l'onore di aver primeggiato in una manifestazione sviluppata sotto l'egida dell'UNESCO.

La giornata di formazione

Lunedì 2 maggio alle ore 15.00 è prevista una giornata formativa per avere maggiori informazioni sul contest UPVIVIUM tramite il seguente link https://meet.goto.com/webinar269/upvivium-delta-del-po

Partecipare ad UPVIVIUM è facile

Per maggiori dettagli e informazioni sul concorso UPVIVIUM scarica il regolamento tramite questo link ( https://www.biosferadeltapo.it/wp-content/uploads/2022/04/Regolamento-Concorso-Upvivium-2022-DELTA-DEL-PO.pdf)! Nel regolamento trovi anche il modulo da compilare per iscriverti che puoi scaricare in formato editabile da questo link ( https://www.biosferadeltapo.it/wp-content/uploads/2022/04/Modulo-di-iscrizione-Upvivium-2022-DELTA-DEL-PO.docx).

Con il concorso UPVIVIUM si vuole valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle Riserve di Biosfera MAB UNESCO italiane e accrescere il valore e le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero, dando visibilità a chi li propone, ogni giorno, attraverso ricette dedicate nei menù dei ristoranti.

Per informazioni contattare la referente di progetto Dott. Francesco Goggi: francescogoggi@parcodeltapo.it - 3427742953 - 0533314003

Accorrete numerosi!

INFO: