(Argenta, 29 Lug 22) Sarà una serata da sogno: vi racconteremo le stelle, crederete di sfiorarle.

Emozioni, sapori e musica nella meravigliosa cornice del Museo della Bonifica, presso l'Impianto Idrovoro di Saiarino di Argenta.



Quest'anno la notte di San Lorenzo rinnova il suo tradizionale format proponendo un ricco programma di attività e una grande novità: Il bosco incantato.

Uno spazio interamente dedicato ai bambini, immerso nel verde con attività ludico-creative.



L'altra grande novità sarà lo Street Food all'interno del parco del Museo della Bonifica.

Una proposta gastronomica smart e gustosa che allieterà i palati ma anche gli occhi!

Abbiamo scelto infatti di dare spazio a professionisti dello street food con truck in stile vintage.

All'interno del parco del Museo della Bonifica potrete sbizzarrirvi tra proposte classiche e gourmet.

Ce n'è per tutti i gusti!



Al Volo

Tigelle classiche, gourmet e vegetariane, bibite e vini di Romagna



Manicarretto

Friggitoria con proposte di pesce, carne e vegetariane, bibite e vino



Cuoremio

Bakery salata e dolce, biscotteria, caffetteria e vino dolce



Birrabus

Birra artigianale e cocktail artigianali



Programma

Apertura parco dalle 18.30



Street food dalle 19



La nostra storia dalle 19 alle 22.30

Saiarino, una storia di acque domate: visita guidata all'impianto idrovoro e proiezione di immagini a cura del Consorzio della Bonifica Renana



A proposito di stelle dalle 21.30

Vi raccontiamo il firmamento: conferenza a cura degli astrofili Ferruccio Zanotti e Massimiliano Di Giuseppe



Le leggende del cielo e delle stelle: Miti e costellazioni, osservazione del firmamento con telescopio astronomico e raggio laser a cura di Esploriamo l'Universo



Musica e desideri dalle 20

Icio Caravita Live: brani originali e grandi classici della canzone d'autore

Jazz Reloa2et: duo jazz in concerto con Erika Corradi e Marco Rossi



Il bosco incantato dalle 19 alle 22.30

Fiabe in tenda, caccia al tesoro con le torce, laboratori stellari!

Attività per bambini (necessaria la presenza di un genitore)



Costo

Biglietto unico 5 € • Gratuito 0-5 anni

Strada Saiarino 1 – Argenta



Servizio Navetta gratuito

Piazza Marconi – Argenta (fermata autobus) dalle 18.30 ogni 30 minuti

mascherina ffp2 obbligatoria a bordo



Info

Gradita la prenotazione alla Segreteria del Museo delle Valli

da martedì a domenica dalle 9.00 alle 13.00

Tel. 0532 808058 • info@vallidiargenta.org



Parcheggi

Le aree sosta più vicine sono presso il Parco della Pieve di San Giorgio oppure nella piazzola sul ponte del fiume Reno



In caso di maltempo l'evento sarà annullato