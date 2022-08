Aperta la call per partecipare - 17 - 19 ottobre 2022

(Comacchio, 01 Ago 22) Il Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna, nell'ambito del riconoscimento a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, organizza un educational tour all'Isola d'Elba, nella Riserva della Biosfera Isole di Toscana (https://www.isoleditoscanamabunesco.it/), dal 17 al 19 ottobre 2022. La visita studio è finalizzata a conoscerne le strategie ed i progetti di turismo sostenibile di un territorio che, da diversi anni, ha ottenuto il riconoscimento a Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e che per tanto vede già risultati concreti ad essa associati. In particolare saranno approfonditi i temi della qualificazione ambientale delle strutture/servizi turistici, della valorizzazione delle produzioni agroalimentari a filiera corta, del turismo scolastico ambientale e dell'ecoturismo connesso a bici, kayak e bio-watching.

L'educational tour permetterà sia il confronto con i funzionari del Parco Nazionale sia con gli imprenditori turistici e produttori agroalimentari impiegati nello sviluppo sostenibile dell'isola. L'obiettivo è ottenere da loro stimoli e suggerimenti per buone pratiche, ma anche porre la basi per collaborazioni future.

Il programma

Lunedì 17 ottobre

– Partenza la mattina da Comacchio, arrivati all'Elba, dopo un pranzo veloce in un ristorante elbano trasferimento alla sede del Parco dove avere:

– Saluti alla delegazione da parte del PNAT

– Presentazione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana e delle caratteristiche ambientali e socio-economiche dell'arcipelago

– briefing e presentazione attività educational tour

– Presentazione della Carta Europe Turismo Sostenibile dell'Arcipelago Toscano

– Presentazione del "sistema Guide Parco" del Parco nazionale Arcipelago Toscano

– Presentazione dei servizi turistici offerti dal Parco nazionale Arcipelago Toscano

– Presentazione della gestione delle aree turistiche a numero limitato

Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere, cena, pernottamento

Martedì 18 ottobre

– Prima colazione

– Itinerario in e-bike con soste in alcune aziende agricole e agrituristiche che presentano la loro realtà

– Pranzo con piccolo buffet in ristorante a Rio nell'Elba

– Visita al centro di educazione ambientale Casa del Parco a Rio nell'Elba, e in quella occasione presentazione dell'offerta di turismo scolastico (con presenza di operatori specializzati) e le nuove tendenze dei programmi didattici, le attività di educazione ambientale e biowatching

– Trasferimento da "Elba Magna" vincitore UPVIVIUM nazionale 2019 dove confrontarsi anche con Chef e produttori locali che collaborano con lui

Rientro in hotel Cena e pernottamento

Mercoledì 19 ottobre

– Prima colazione

– Escursione in kayak da mare lungo le coste settentrionali dell'isola.

– Rientro in hotel

– Pranzo.

– Conclusioni.

Trasferimento al porto e imbarco sul traghetto (orario da definire). Rientro a Comacchio

Chi può partecipare?

La partecipazione è riservata ad un massimo di 15 persone, referenti di Enti, organizzazioni, imprese o associazioni operanti in ambito turistico, agricolo o in generale socio-economico nei Comuni del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

Costo di partecipazione

Il costo della partecipazione è prevalentemente a carico del Parco Regionale Delta del Po dell'Emilia-Romagna, grazie ad un co-finanziamento della Regione Emilia Romagna; ai partecipanti è richiesta una compartecipazione simbolica con una quota di 100,00 € che comprende: Viaggio in bus GT per tutta la durata del soggiorno A/R da Comacchio più tutti gli spostamenti interni, biglietto del traghetto bus + passeggeri A/R, Sistemazione in hotel 3 stelle superiore, Trattamento di n.2 mezze pensioni (bevande incluse ¼ vino + ½ minerale) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno; tutti i pasti (sostanzialmente i pranzi) che non avverranno in hotel; attività in e-bike e kayak; guide per tutte le attività outdoor; pranzi e degustazioni come da programma; IVA e assicurazione responsabilità civile.

Modalità di iscrizione

Gli interessati dovranno iscriversi al seguente link https://forms.gle/UxGFXZdDK95o2y8s5 entro venerdì 9 settembre 2022 alle ore 12.00. Qualora le richieste di partecipazione valide eccedessero le disponibilità, si procederà in ordine temporale di iscrizione. Il Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna invierà ai 15 selezionati le indicazioni per effettuare il versamento della quota di € 100,00 entro e non oltre venerdì 16 settembre 2022 con invio della copia della distinta di pagamento del bonifico a info@biosferadeltapo.org Il versamento della quota determinerà la conferma definitiva della partecipazione, in assenza del quale si procederà a proporre la partecipazione ad altri interessati secondo l'ordine cronologico delle candidature ricevute.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare Filippo Lenzerini (filippo@punto3.it – 347.1620064) o Mattia Mascanzoni (mattia@punto3.it – 393.8297518)