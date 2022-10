(Comacchio, 18 Ott 22) L'AsOER (Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV) organizza un corso per Censitori di uccelli acquatici (progetto IWC, ISPRA) in collaborazione con il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Non si tratta di corsi di birdwatching ed è necessaria una preparazione di base. Il corso si articolerà in 7 lezioni teoriche, tenute da esperti, e in 7 uscite sul campo con censitori abilitati che partecipano regolarmente ai censimenti.

Le lezioni saranno serali, di circa 3 ore l'una, a cadenza settimanale/quindicinale e riguarderanno:

Storia dei censimenti degli uccelli acquatici, finalità, organizzazione e tecniche Storia e caratteristiche delle zone umide interessate dai censimenti Biologia, ecologia e conservazione degli uccelli acquatici presenti in Emilia-Romagna Strolaghe, Svassi, Ciconiformi, Cormorani, Fenicottero, Gru, Rapaci (identificazione e tecniche di censimento) Anatre, Oche, Cigni, Rallidi (identificazione e tecniche di censimento) Limicoli (identificazione e tecniche di censimento) Gabbiani e Sterne (identificazione e tecniche di censimento)

Durante il Corso si proporranno vari test di autovalutazione per aiutare i partecipanti a controllare la propria preparazione. Verranno anche proposti esercizi di conteggio rapido di branchi di acquatici e di riconoscimento di vocalizzazioni.

Le lezioni frontali si terranno presso 3 sedi: Mesola, Ravenna e Comacchio. Si specifica che se non si raggiungerà il minimo di 10 iscritti, le lezioni non si terranno in quella località. Gli iscritti potranno comunque partecipare al corso presso un'altra sede.

E' richiesta la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni teoriche per il rilascio dell'attestato.

Le 7 uscite sul campo sono obbligatorie per completare il percorso di formazione e ottenere l'attestato di partecipazione; possono essere effettuate nell'arco minimo di due mesi e nell'arco massimo di un anno scegliendo tra quelle organizzate per i censimenti IWC, per i censimenti mensili di zone umide e per censimenti svolti da censitori abilitati. Ciò dovrebbe consentire di partecipare ai monitoraggi di avifauna acquatica svolti da AsOER ed eventualmente affrontare con una preparazione adeguata l'esame per rilevatori IWC tenuto da ISPRA.

Il corso è gratuito per i Soci AsOER approvati entro il 2022 (e in regola con la quota associativa) ed è aperto ad esaurimento dei posti a non Soci a cui si chiederà un rimborso di 50 Euro (affitto delle sale, materiale didattico, ….).

Le pre-iscrizioni iniziano il 18 ottobre e terminano l'8 novembre 2022. Coloro che hanno compilato il modulo di adesione verranno contattati per poter formalizzare l'iscrizione definitiva (pagamento, sede del corso ecc.) e per ricevere il calendario con le date delle lezioni.

E' possibile effettuare la pre-iscrizione attraverso il seguente link: https://forms.gle/DV3TetXU8heCL8UB7

Per informazioni e per l'iscrizione contattare la PEC del Parco Delta del Po: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it con oggetto "corso censitori 2022".

Scadenza 08/11/2022