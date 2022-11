(Comacchio, 03 Nov 22) Si celebra oggi la prima Giornata Internazionale per le Riserve della Biosfera, una giornata per celebrare questi territori riconosciuti da UNESCO, riconoscendo le azioni e l'impegno adottati dalle persone, le istituzioni ed i partner che compongono la Rete Mondiale, uniti per sensibilizzare sui temi dello sviluppo sostenibile.



Tutte le info della giornata su https://bit.ly/3U3JCOX