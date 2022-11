Sabato 26 novembre 2022 ore 10.00 Castello Estense, Sala convegni Piazza Santa Spirito - Mesola (Fe)

(Comacchio, 21 Nov 22)

Il Progetto integrato nasce dalla proposta presentata congiuntamente da Regione Emilia-Romagna e Regione del Veneto, in collaborazione con i rispettivi Parchi regionali del Delta del Po ed è stato finanziato per complessivi 55 milioni di euro nell'ambito del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici ed aree naturali del Ministero della Cultura (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR).

Il Progetto si propone di potenziare l'attrattività turistica e di contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta del Po attraverso una serie di interventi che si sviluppano nelle aree delle due regioni e che, in modo sinergico ed integrato, agiscono lungo le seguenti linee di azione:

• Intermodalità - ciclabili: potenziamento del sistema di mobilità lenta del Delta del Po per il collegamento turistico e di fruizione culturale e ambientale;

• Cammini e potenziamento dell'offerta storico-culturale e museale: infrastrutturazione dei cammini e delle ciclovie in collegamento con il sistema museale e la rete fluviale per la fruizione dell'area del Delta del Po - Riserva di Biosfera MAB UNESCO;

• Percorsi natura ed escursionistici: potenziamento dei percorsi turistico-naturalistici ed escursionistici e del sistema di visita e di accoglienza.

All'attuazione degli interventi, di cui sono capofila le due Regioni, concorrono quali soggetti attuatori i due Enti Parco, i nove Comuni delle aree di Parco dell'Emilia-Romagna, Infrastrutture Venete e Veneto Strade.

PROGRAMMA

Saluti del Sindaco di Mesola e Presidente della Provincia di Ferrara Gianni Michele Padovani

Illustrazione degli interventi finanziati:

Presidente del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna Aida Morelli

Presidente del Parco del Delta del Po del Veneto Moreno Gasparini

Intervento dell'Assessore a territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca Regione del Veneto Cristiano Corazzari

Conclusioni dell'Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini

Per motivi organizzativi si prega cortesemente di comunicare la partecipazione alla segreteria organizzativa: assmobilitaturismo@regione.emilia-romagna.it