Premio MAB Giovani Scienziati

(Parco Delta Po, 24 Feb 23)

Attraverso i MAB Young Scientists Awards, il programma MAB sta investendo in una nuova generazione di scienziati in tutto il mondo, perché i giovani ben formati e impegnati sono fondamentali per affrontare le questioni ecologiche e di sostenibilità. I premi MAB Young Scientists possono concedere fino a US $ 5.000 a giovani ricercatori a sostegno della loro ricerca su ecosistemi, risorse naturali e biodiversità. Sono stati creati nel 1989.

https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists

https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists?hub=66369