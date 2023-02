(Comacchio, 28 Feb 23) Quasi 350 volontari, tra associazioni, famiglie, gruppi di amici e studenti con i loro insegnanti: sono i partecipanti all'evento 'Per l'ambiente al Lido di Volano', organizzato da Parco del Delta del Po e Clara in collaborazione con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità e di oltre 40 associazioni, che si è svolto sabato 25 febbraio con l'obiettivo comune di pulire la spiaggia, le dune e la pineta della località devastata dalle mareggiate dello scorso autunno.

Armati di guanti, pinze e sacchi, i volontari si sono messi all'opera, si sono impegnati su oltre 3 chilometri di litorale, fra distese di rifiuti che il mare ha restituito all'uomo.

Il bilancio della raccolta è stato decisamente importante: in circa 3 ore sono stati riempiti 600 sacchi, soprattutto di plastica: bottiglie, flaconi, reti, calze per l'allevamento delle cozze, polistirolo, gommapiuma, corde, setacci, frammenti degli oggetti più disparati, migliaia di bastoncini in plastica/cotton fioc. Ma l'amaro bottino ha riservato anche 2 frigoriferi, 3 bombole per gas, 16 boe, 10 pneumatici, 20 quintali di rifiuti ingombranti e 5 quintali di vetro.

Imponente anche l'organizzazione a supporto dell'evento che ha visto più associazioni impegnate nel consegnare i sacchi per la raccolta, coordinare i volontari, recuperare i sacchi pieni posizionati via via lungo il percorso, il conferimento di tutto ciò che è stato poi convogliato nei due punti stabiliti a nord e a sud di Lido di Volano, dove Clara ha provveduto a raccoglierli.

Una bella iniziativa che ha permesso di valorizzare la disponibilità e la partecipazione di tanti volontari che si sono dati appuntamento in riva al mare per rendere il mondo un posto migliore.

