Progetto di educazione ambientale in Area Leader

(Parco, 07 Mar 23) Il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna ha promosso il progetto "Paesaggio e biodiversità 2030: il futuro intorno a noi", un percorso informativo e di sensibilizzazione dedicato alle scuole, alle famiglie e più in generale alla cittadinanza sul tema del territorio del Delta come Riserva della Biosfera, per sottolineare l'importanza del riconoscimento Unesco come opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo anche turistico del territorio.

Al progetto, destinato agli istituti scolastici della Scuola primaria e secondaria di Primo e Secondo Grado delle province di Ferrara e Ravenna hanno aderito 44 scuole per un totale di 120 classi di studenti.

Il progetto che ha avuto inizio nel mese di febbraio e si protrarrà fino al termine dell'anno scolastico in corso, totalmente gratuito per le scuole, è stato promosso dal Parco e finanziato dal GAL DELTA 2000 nell'ambito del Piano di azione locale Leader del Delta emiliano - romagnolo - Mis.19.2.02 PSR RER 2014-2020.

Per info: paesaggioebiodiversita@gmail.com

Nelle foto laboratorio presso la scuola secondaria di primo grado "Silvestro Gherardi" di Lugo.