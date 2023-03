Calendario escursioni

(Parco, 16 Mar 23) VALLI DI ARGENTA - VALLE SANTA

Via Vallesanta - Campotto di Argenta (FE)

Sono tra le più vaste zone umide d'acqua dolce dell'Italia settentrionale, riconosciute d'interesse internazionale nel 1976 ai sensi della convenzione di Ramsar e Sesta Stazione del Parco del Delta Del Po Emilia-Romagna.

19 marzo ore 10 e 14 • 17 settembre ore 9 e 11

VALLETTE DI OSTELLATO

via Argine Mezzano 1 - Ostellato (FE)

Ambiente naturale unico, sono il residuo delle antiche Valli del Mezzano, oggi luogo di sosta, svernamento e nidificazione per numerose specie di uccelli, in particolare acquatici.

26 marzo ore 10 e 14 • 23 settembre ore 17.30

VOLIERE A OSTELLATO

via Argine Mezzano 1 - Ostellato (FE)

Escursione alla scoperta delle Vallette di Ostellato: la visita comprenderà una tappa al sito delle voliere utilizzate per il progetto LIFE PERDIX per la reintroduzione in natura della Starna italica.

15 aprile ore 15 e 16.30

ANSE VALLIVE DI PORTO BACINO DI BANDO

Traversa via Val d'Albero - Bando di Argenta (FE)

L'Oasi delle Anse Vallive di Porto è una zona umida di straordinario valore naturalistico per la salvaguardia di numerose specie animali e vegetali. Per le sue straordinarie caratteristiche di zona umida di acqua dolce è stato possibile dar vita a importanti progetti di reintroduzione.

23 aprile ore 10.30 e 15 • 18 giugno ore 10.30 e 15 • 15 ottobre ore 10.30 e 15

OASI DI VALLE ZAVELEA

SP72 Argine Agosta - Comacchio (FE)

Valle di acqua salmastra sul Delta del Po: zona molto interessante per praticare birdwatching facendo una passeggiata fino alla torretta d'avvistamento che permette di osservare l'area umida circostante.

13 maggio ore 14.30 e 16 • 11 novembre ore 14.30 e 16

PENISOLA DI BOSCOFORTE

Valli Meridionali di Comacchio (FE)

Antico cordone dunoso di epoca etrusca popolato da una ricchissima biodiversità di specie.

27 maggio ore 15 e 17 • 22 luglio ore 15 e 17

PUNTE ALBERETE

Via Romea nord - Ravenna (RA)

Un'oasi naturalistica protetta situata a circa 10 km a nord di Ravenna. Un paesaggio unico nel suo genere. L'oasi è un'importante zona umida di riproduzione dell'avifauna, in particolare degli Aironi e ospita la più grande colonia di garzette d'Italia.

10 giugno ore 8.30 e 11 • 8 luglio ore 8.30 e 11 • 7 ottobre ore 9 e 11

VALLE PEGA

Strada Foce - Comacchio (FE)

Zona umida che conserva un grande valore naturalistico e riveste un importante ruolo nella gestione del territorio: habitat di interesse soprattutto in termini di biodiversità e per il birdwatching

26 novembre ore 10 e 11.30

Per informazioni 340 1844675 | 0544 528710 | perdixperdixitalica@gmail.com | perdixperdixitalica@gmail.com