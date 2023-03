(Comacchio, 21 Mar 23) Tre incontri per approfondire il tema del lupo sono stati organizzati nel mese di marzo 2023 dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna e dai Comuni di Ostellato, Argenta e Portomaggiore.

Agli appuntamenti parteciperanno rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte e dello stesso Parco. Il primo appuntamento è previsto giovedì 23 marzo alle ore 20.30, a Ostellato, presso la Sala Convegni - ex Officine Navarra (via Roma 6) mentre ad Argenta l'incontro, fissato per lunedì 27 marzo, sempre alle 20,30, avrà luogo presso il Convento dei Cappuccini - Sala S. Lorenzo (via Cappuccini, 2). Terzo ed ultimo incontro a Portomaggiore giovedì 30 marzo, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare (Piazza Umberto I).

Anche il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone ha organizzato un incontro sul tema: "Il lupo dagli Appennini al mare diamo i numeri?!" che si terrà sabato 25 marzo 2023 alle ore 15.30 presso il Cinema-Teatro Marconi a Sasso Marconi (Bologna).

L'iniziativa è realizzata dal Centro Recupero bolognese insieme ai Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Piacenza e Rimini, in collaborazione con il Wolf Appenine Center del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.