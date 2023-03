Una casetta - nido per il falchetto del Parco

(Comacchio, 21 Mar 23) Anche i falchetti del Parco hanno una casa-nido nel Delta de Po. In questi giorni sono state posizionate le casette in legno che costituiscono la sintesi del progetto lanciato dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna sul finire del 2022 "adotta un falco cuculo".

Il falco cuculo (Falco vespertinus) è un piccolo rapace migratore che rappresenta una delle specie più importanti tra gli uccelli che nidificano nel Delta del Po: nella Valle del Mezzano negli ultimi anni hanno nidificato fino a circa 70 coppie.

Ed è proprio Valle del Mezzano l'area scelta per posizionare le casette/nido: sono oltre 30 gli adottandi che ad oggi hanno deciso di sostenere il progetto che oltre ad acquisire la carta d'identità del falco cuculo riceveranno informazioni sulla frequentazione della casetta loro assegnata (di cui conosceranno le coordinate GPS).

Per saperne di più sulle modalità di adozione: www.parcodeltapo.it/it/pagina.php?id=123

Queste le fasi della storia: dalla presentazione dell'iniziativa alla conferenza stampa (8 novembre 2022, Natale sull'acqua, Comacchio, Manifattura dei Marinati) fino al posizionamento dei nidi nei siti individuati (Comacchio, Valle del Mezzano, 18 marzo 2023)

Vedi la Fotostoria adotta un falco cuculo: dalla conferenza stampa ai nido sugli alberi