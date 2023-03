(Valli di Comacchio, 21 Mar 23) Come da Programma Ittico Regionale 2022/2023 (D.G.R. 429/2022) entrerà in vigore il fermo pesca, con qualsiasi attrezzo per l'anno 2023 nei Canali adduttori comprensorio Valli di Comacchio.

Tale divieto sarà in vigore dalle ore 20,00 del 26 marzo alle ore 21,00 del 31 maggio 2023, chiusura totale per l'intera giornata.

Il provvedimento interesserà i seguenti corsi d'acqua di collegamento tra il mare e le valli salmastre all'interno del Parco, in comune di Comacchio : Canale Emissario Guagnino, Canale Navigabile (dall'angolo Ovest di Valle Fattibello al ponte sulla S.S. Romea), Argine Ovest di Valle Fattibello, Canale Valletta, Canale Relitto Pallotta, Canale sublagunare Fattibello, Canale Logonovo, Canale della Foce, Canale delle Vene, Allacciante Confina, Canale Bellocchio, Canale Gobbino (nel tratto ricadente in provincia di Ferrara), Canale Baion (il tratto esterno alla perimetrazione della Salina di Comacchio).

Nei periodi suddetti, i pescatori di professione non potranno utilizzare reti con maglia inferiore a 15 millimetri, per evitare la cattura del novellame, gli attrezzi non dovranno superare la metà della sezione del canale e dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 50 metri l'uno dall'altro e opportunamente segnalati con gli appositi contrassegni.

Il provvedimento ha lo scopo di permettere il fenomeno naturale della risalita del pesce (soprattutto cefali e giovani anguille) dal mare alle valli salmastre interne dove giungerà a maturità, pertanto deve essere salvaguardato con particolare attenzione.