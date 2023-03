(Comacchio, 21 Mar 23) Con l'occasione verrà aperto, in forma straordinaria, l'Ex Zuccherificio Eridania di Codigoro che, attraverso un itinerario in sicurezza, fino all'Oasi Garzaia, sarà guidato dagli apprendisti Ciceroni, ovvero le ragazze e i ragazzi della classe 3B del Liceo Linguistico dell'I.I.S. Guido monaco di Pomposa, già partecipanti al progetto Giovani Ciceroni del Comune di Codigoro, nell'ambito dei Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento.