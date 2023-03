Escursione, con tutti i sensi, alle Dune di Massenzatica, sabato 25 marzo 2023

(Comacchio, 22 Mar 23) La Riserva naturale orientata delle Dune Fossili di Massenzatica (Mesola, Ferrara) sabato 25 marzo 2023 (dalle ore 16) si offre per una visita guidata con insolite modalità: Vietato non toccare.

In occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down e della Giornata internazionale delle Foreste il Parco del Delta del Po e Fattorie del Delta, in collaborazione con l'associazione Più Felici, hanno previsto una visita guidata gratuita (con prenotazione obbligatoria 345 2518596) lungo il percorso che si snoda all'interno delle dune fossili con l'obbligo di toccare con mano le specie vegetali, il terreno e tutto ciò che la natura ha realizzato in un'area davvero unica, per storia e per biodiversità, posta com'è fra il Po di Volano e il Po di Goro.

Si tratta infatti di un'area protetta di oltre 52 ettari che attraverso le sue caratteristiche geomorfologiche dipana la sua storia di antico cordone dunoso litoraneo, quando il mare Adriatico, circa 3mila anni fa, ancora lambiva quel tratto di costa. Oggi le diverse quote, fra bassure e ondulazioni del terreno, rappresentano i segni della storia del territorio deltizio.

All'incontro interverranno Maria Bugnoli sindaco di Goro e componente del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco unitamente a Silvia Dalpasso presidente dell'associazione Più Felici.