Iniziativa per la tutela e salvaguardia di rondini, rondoni, balestrucci e degli ecosistemi che li ospitano. Sabato 1 Aprile 2023 ore 10:00– 16:30

(Marina di ravenna, 22 Mar 23) Festa della Rondine

Iniziativa per la tutela e salvaguardia di rondini, rondoni, balestrucci e degli ecosistemi che li ospitano.

Sabato 1 Aprile 2023 ore 10:00– 16:30 presso Circolo Ippico La Piallassa in Via Trieste 356/B Marina di Ravenna

Per iscriversi inviare entro il 30 marzo una mail all'indirizzo: prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it indicando il nominativo, il numero di partecipanti (in caso di gruppo o famiglia) e un riferimento telefonico

La partecipazione alla giornata è gratuita

PROGRAMMA

Ore 11:30 Cerimonia di premiazione di due significative esperienze di tutela e conservazione dei nidi di rondine sul territorio comunale

Saluti di benvenuto (Francesco Mezzatesta, responsabile dell'Organizzazione Natour biowatching, Carla Gasparini Presidente Gruppo Ippico La Piallassa)

Premiazione da parte delle autorità

- Aida Morelli, Presidente Parco del Delta del Po,

- Giacomo Costantini Assessore Turismo, Sport e Aree Naturali del Comune di Ravenna,

- Federica Moschini Assessore ai Diritti degli Animali del Comune di Ravenna

Ore 12:30 ristoro offerto dal Circolo Ippico La Piallassa

Durante l'intera giornata si svolgeranno:

intervento di pulizia della pinetina a ridosso del Circolo a cura dell'Associazione Federcaccia a partire dalle 8.30

- Messa a dimora di piantine come proseguio dell'evento Mese dell'Albero in Festa 2022, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie

- Laboratorio didattico realizzato dall'Associazione Fata Butega



- Visite guidate (previa registrazione in loco) a: