(Comacchio, 18 Apr 23) Dal 22 al 25 aprile 2023, a Comacchio è in programma la settima edizione della Festa dei Pesci Marinati, evento culturale e enogastronomico che si terrà presso l'antica Manifattura dei Marinati di Comacchio, in Corso Mazzini 200. L'evento è realizzato da Work and Belong s.c.s. con il patrocinio del Comune di Comacchio e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, in collaborazione con New Delta Input, Scuola Bottega San Giuseppe Odv, Spazio Marconi APS, Associazione T.A.O.

L'evento rappresenta l'occasione di valorizzare non solo i prodotti marinati della tradizione comacchiese, ma anche promuovere la bellezza della nostra terra e coloro che continuano a prendersene cura. Con questo intento, sotto il Loggiato dei Cappuccini verrà allestito uno spazio espositivo mercatale, mentre tutte le giornate di Festa saranno rese vive da momenti gratuiti ad accesso libero: visite guidate alle barche storiche presenti alla Manifattura, laboratori per bambini e famiglie, incontri sul tema del lavoro e della tradizione, escursioni in bicicletta; inoltre nella Sala Fuochi della Manifattura, cuore della tradizione di marinatura del pescato di Valle, verrà allestito lo stand gastronomico per proporre ai visitatori un'esperienza di gusto e convivialità.