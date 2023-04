Obiettivo Terra: al Delta del Po due premi nelle sezioni "Fiumi e laghi" e "Turismo sostenibile"

Nella sede della Società Geografica Italiana, a Roma, il 21 aprile 2023, si è svolta la premiazione di Obiettivo Terra: 849 gli scatti inviati dai fotoamatori italiani alla XIV edizione del concorso fotografico nazionale promosso ogni anno da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile).



A Ravenna la mostra "Il Patrimonio della Bodiversità - Mosaico e Natura"

Esposizione di foto e mosaici dell'avifauna del Parco del Delta del Po a Palazzo Rasponi dalle Teste

Lungo via via Zirardini ecco i manifesti esposti, fra aironi, garzette e pavoni così come si presentano in natura e gli omologhi musivi, che anticipano la mostra "Il Patrimonio della Biodiversità - Mosaico e Natura" allestita a Palazzo Rasponi delle Teste - aperta al pubblico il 22 aprile e visitabile fino al 4 giugno - organizzata dal Servizio turismo del Comune di Ravenna e dal Parco del Delta del Po Emilia Romagna.

