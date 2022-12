Sabato 17 Dicembre 2022

Ingresso € 5,00 - I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso la Civica Scuola di Musica di Comacchio in via della Pescheria n. 2, il lunedì mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30 - tel. 349 8671614, ed il giorno del concerto presso la Sala Polivalente

L'incasso della serata contribuirà a finanziare la frequenza alla Scuola di Musica da parte di allievi in disagiate condizioni economiche

a cura di Associazione Temperamenti, Al Batal e Civica Scuola di Musica di Comacchio