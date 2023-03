Escursione guidata in barca elettrica

Sabato 1 Aprile 2023

Un'escursione guidata in barca elettrica lungo il canale circondariale della Salina di Cervia nell'orario più suggestivo della giornata. Dopo un tratto di navigazione, arriviamo al pontile dove scendiamo e a piedi raggiungiamo il cuore della Salina.



A bordo di una barca elettrica (molto semplice, con panche di legno per un massimo di 35 persone) si naviga lungo il canale circondariale alla scoperta di un ambiente magico, per raggiungere il cuore della Salina, dove si scende e si fa una passeggiata di 500 m (andata e ritorno) sugli argini. Scopriamo i segreti della Salina circondati dai caldi colori del tramonto e ammiriamo paesaggi unici.



Nel periodo primaverile/estate il percorso è naturalistico: la Salina è infatti ricca di piacevoli sorprese e si possono osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l'accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido.



Nel periodo fine estate/autunno il percorso cambia e si va alla scoperta della Salina produttiva e dei segreti legati al sale dolce, inoltre si assaggia la salicornia e si osserva il limo e l'Artemia salina. Per raggiungere il luogo si passa sotto un ponticello di mattoni (e ci si deve abbassare).



Lungo il percorso in barca e la passeggiata la nostra guida ci fornisce informazioni e curiosità sulla flora tipica e le piante 'amanti del sale'.

Avvolti dai caldi colori del tramonto, viviamo un'esperienza da ricordare!



NON SONO AMMESSI CANI



Il punto di ritrovo è il Centro Visite Salina di Cervia in Via Bova 61, Cervia (RA)

Altre informazioni